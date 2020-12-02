В Госдуме призвали регионы не торопиться с объявление 31 декабря выходным днем

Региональным властям не стоит торопиться с объявлением 31 декабря выходным днем, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Вполне обоснованно, когда регион принимает решение о религиозном празднике, когда большую часть населения представляет та или иная религиозная конфессия. Например, Курбан-байрам объявляется в Адыгее или в Чечне выходным днем. Или точно так же объявляется в Краснодарском крае Радоница — это вполне понятно и обоснованно. Что касается федеральных праздников, общих праздников, на мой взгляд, регионам не стоит торопиться с таким объявлением», — приводит ее слова RT.

Она добавила, что в этом году компенсировать выходной в последний день года не получилось, но в следующем такая возможность представится. 2 января выпадает на субботу и его уже решено перенести на 31 декабря 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Если будет так же выпадать праздничный день на выходной, то, конечно, правительство или Государственная дума будет переносить и на 31 декабря его распространять, но пока такого решения не принято на государственном уровне», — сказала Бессараб.

Напомним, на прошлой неделе Госдума отклонила законопроект, который раз и навсегда возвращал выходной день на это число. Депутаты объяснили это тем, что в коронавирусный год люди и так соскучились по работе.

Сегодня в Кремле заявили, что регионы вправе сами решать, организовывать выходной в этот день. Власти Татарстана пока не определились в этом вопросе.