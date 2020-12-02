История одного села и новые инструменты: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 1 декабря

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов показал новые инструменты, которые получила местная школа искусств. В рамках национальных проектов она может рассчитывать на 7 млн рублей.

Накануне в Камско-Устьинском районе прошла церемония вручения паспортов. Судя по фотографиям, которые выложил глава района Наиль Вазыхов, она прошла вполне «антиковидно» — все участники в масках.

В Буинске прошел слет передовиков сельхозпроизводства. Глава района Ранис Камартдинов поздравил аграриев и поблагодарил их за проделанный труд.

В Ютазинском районе может выйти книга о его истории. Изданием книги озаботился один из жителей района, который сегодня пришел обсудить это с главой Аязом Шафигуллиным.

Родной край интересует и главу Дрожжановского района Марата Гафарова. Он выложил видео, посвященное селу Старое Шаймурзино, приложив к ролику текст о его истории.