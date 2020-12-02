В Татарстане задержали браконьеров за ловлю рыбы сетью

В Татарстане задержали двоих браконьеров. За ловлю рыбы сетью им грозит уголовная ответственность.

Нарушители успели поймать 29 особей, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. Один из них приехал на место ловли на снегоходе.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Оба факта браконьерства были зафиксированы на Волге — на территории Куйбышевского водохранилища.

Напомним, в середине ноября в Агрызском районе РТ были задержаны двое нарушителей из Удмуртии. Они ловили рыбу острогой.