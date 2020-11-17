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В Татарстане задержали двоих браконьеров, добывавших рыбу острогой

19:48, 17.11.2020 1
В Татарстане задержали двоих браконьеров, добывавших рыбу острогой
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане сотрудники Госкомитета по биоресурсам задержали двоих браконьеров из Удмуртии, промышлявших ловлей рыбы острогой (орудие для лова запрещено). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчин задержали на правом берегу реки Иж в трех километрах от села Хор-Ключ Агрызского района республики. У нарушителей изъят весь улов, лодка и орудие лова.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Материалы по факту незаконной ловли рыбы переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в Татарстане с начала года на браконьеров заведено порядка 100 уголовных дел.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Мда, острого много не поймаешь. Ловить надо тех кто сети китайские кидает и в них рыба тухнет
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