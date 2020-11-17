В Татарстане задержали двоих браконьеров, добывавших рыбу острогой

В Татарстане сотрудники Госкомитета по биоресурсам задержали двоих браконьеров из Удмуртии, промышлявших ловлей рыбы острогой (орудие для лова запрещено). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчин задержали на правом берегу реки Иж в трех километрах от села Хор-Ключ Агрызского района республики. У нарушителей изъят весь улов, лодка и орудие лова.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Материалы по факту незаконной ловли рыбы переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.



Отметим, что в Татарстане с начала года на браконьеров заведено порядка 100 уголовных дел.

