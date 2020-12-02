В Финляндии приостановили чемпионат страны по хоккею из-за коронавируса

В Финляндии объявили о приостановке чемпионата страны по хоккею из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СМ-лиги.

Такое решение было принято после введения новых ограничений в стране. Клубы отказались проводить матчи без зрителей, чтобы не уходить в большие финансовые убытки.

«Мы считаем, что с помощью этих мер ситуацию с болезнью можно быстро взять под контроль, и мы продолжим чемпионат. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы играть полный регулярный сезон», — заявил председатель правления СМ-лиги Хейкки Хилтунен.

Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallitus on päättänyt asettaa runkosarjan tauolle 3.12.–19.12.2020 väliseksi ajaksi vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Ottelut siirtyvät myöhempään ajankohtaan.



Lue lisää https://t.co/I0JKPGDBCy#Liiga pic.twitter.com/R18R3Y3sGb — Liiga (@smliiga) December 2, 2020

Чемпионат официально будет приостановлен с 3 по 19 декабря. Все матчи, запланированные для проведения на данном отрезке календаря, будут сыграны позднее.

Напомним, ранее из-за угрозы заражения коронавирусом сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в этапах Кубка мира до конца года.