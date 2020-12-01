Сборная Норвегии отказалась от участия в этапах Кубка мира по лыжным гонкам до конца года

Сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе пропустит оставшиеся в 2020 году этапы Кубка мира. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на норвежское издание NRK.

«Это трудное решение, но после тщательных внутренних обсуждений мы посчитали, что это правильное решение для лыжных гонок в нынешней ситуации», — сказал глава Комитета по лыжным гонкам Торбьорн Скогстад.

Такое решение было принято из-за риска заболеть коронавирусом. Норвежцы пропустят два этапа — в швейцарском Давосе (12—13 декабря) и немецком Дрездене (19—20 декабря).

Йоханнес Клэбо. Фото facebook.com/officialjhk

Ранее от выступления в этапах Кубка мира отказались два ведущих лыжника сборной Норвегии — Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен. По словам Клэбо, он не готов рисковать здоровьем и намерен готовиться к чемпионату мира в домашних условиях.

Напомним, в начале ноября скончался заслуженный тренер России по лыжному спорту Юрий Золотов.