Интерпол спрогнозировал рост преступности из-за распространения вакцин от коронавируса
В Интерполе предупредили о глобальной угрозе роста преступности в государствах из-за распространения вакцин от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.
В Интерполе заявили, что «вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности, как физически, так и онлайн». В организации предупредили, что злоумышленники могут использовать для совершения преступлений каналы поставок препаратов от коронавируса.
В связи с этим Интерпол призвал людей быть бдительными про покупке лекарств и медоборудования в интернете.
В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что из-за перехода многих видов деятельности в цифровой формат на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост киберпреступлений.
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