Интерпол спрогнозировал рост преступности из-за распространения вакцин от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Интерполе предупредили о глобальной угрозе роста преступности в государствах из-за распространения вакцин от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.

В Интерполе заявили, что «вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности, как физически, так и онлайн». В организации предупредили, что злоумышленники могут использовать для совершения преступлений каналы поставок препаратов от коронавируса.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

В связи с этим Интерпол призвал людей быть бдительными про покупке лекарств и медоборудования в интернете.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что из-за перехода многих видов деятельности в цифровой формат на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост киберпреступлений.



Татьяна Демина