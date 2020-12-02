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Интерпол спрогнозировал рост преступности из-за распространения вакцин от коронавируса

17:56, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Интерпол спрогнозировал рост преступности из-за распространения вакцин от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Интерполе предупредили о глобальной угрозе роста преступности в государствах из-за распространения вакцин от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.

В Интерполе заявили, что «вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности, как физически, так и онлайн». В организации предупредили, что злоумышленники могут использовать для совершения преступлений каналы поставок препаратов от коронавируса.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

В связи с этим Интерпол призвал людей быть бдительными про покупке лекарств и медоборудования в интернете.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что из-за перехода многих видов деятельности в цифровой формат на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост киберпреступлений.

Татьяна Демина
Общество
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