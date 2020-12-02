Казанский суд отправил в СИЗО сознавшегося в убийствах 27 бабушек, в СК считают — список больше

До 27 января заключил в СИЗО 38-летнего Радика Тагирова Советский райсуд Казани. На заседании обвиняемый в 26 убийствах (на заседании уже сообщили о 27 жертвах) на территории 12 регионов России подтвердил свою причастность и сказал, что в то время потреблял наркотики, а сейчас ведет иную жизнь и никуда не скрывается, передает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании следователь первого отдела третьего следственного управления ГСУ Следкома РФ Арсен Спиридонов сообщил, что на данный момент Тагирову уже предъявлено обвинение по 27 тяжким преступлениям. При этом отметил — следователи не исключают, что жертв «поволжского душителя» может быть больше.

Представитель прокуратуры Советского района Казани Дмитрий Зайцев просил суд удовлетворить ходатайство об аресте, считая, что иная мера пресечения невозможна с точки зрения закона и общественной морали.

Сам обвиняемый прятал лицо за листочком бумаги, говорил тихо и просил отправить его под домашний арест. Напоминал суду про свою супругу в декретном отпуске и двоих малолетних детей. Его защитник назвал ходатайство необоснованным.

Фото: Илья Репин

Однако председательствующий судья Расим Шакирьянов счел более весомыми доводы о том, что Тагиров может скрыться и помешать следствию.

Напомним, что Тагирову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство (п. «а, з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ).



Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений. Назначена генетическая экспертиза по полученным в жилище мужчины образцам биоматериала.

