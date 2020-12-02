Жителю Казани, подозреваемому в убийстве 26 пенсионерок, предъявили обвинение

38-летнему жителю Казани Радику Тагирову, задержанному по подозрению в убийстве 26 пенсионерок, предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство (п. «а, з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальной информации ведомства.

Фото: sledcom.ru

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений. Назначена генетическая экспертиза по полученным в жилище мужчины образцам биоматериала.

Напомним, что Тагиров подозревается в убийстве 26 пенсионерок и хищении их имущества в 12 регионах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Свою вину в преступлениях он признал.

