Новости происшествий

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок житель Казани дал признательные показания

14:54, 01.12.2020
Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок житель Казани дал признательные показания
Фото: realnoevremya.ru

38-летний житель Казани Радик Тагиров, задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок, дал признательные показания.

«На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом», — говорится в официальной информации Следственного комитета РФ.

Напомним, что Тагирова задержали сегодня ночью в Казани сотрудники МВД Татарстана.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем