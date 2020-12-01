Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок житель Казани дал признательные показания

38-летний житель Казани Радик Тагиров, задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок, дал признательные показания.

«На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом», — говорится в официальной информации Следственного комитета РФ.



Напомним, что Тагирова задержали сегодня ночью в Казани сотрудники МВД Татарстана.



Татьяна Демина