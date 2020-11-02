В Кукморском районе муж из ревности пытался задушить жену, а затем покончил с собой

В Татарстане муж на почве ревности пытался задушить свою супругу, после чего, решив, что убил ее, покончил с собой. О произошедшем рассказали в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

Трагедия произошла 20 октября в Кукморском районе республики. В больницу доставили 53-летнюю местную жительницу со следами удушения. В сарае домохозяйства было найдено тело мужчины, которые свел счеты с жизнью.

Выяснилось, что женщину из-за ревности пытался задушить муж. Решив, что она мертва, он позвонил дочери, рассказал о произошедшем и своем желании умереть. Благодаря медицинской помощи, женщину успели спасти.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



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