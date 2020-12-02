В 2021 году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют 174,8 км дорог

В следующем году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 91 объект протяженностью 174,8 км дорог. В частности, 43,3 км в Казани.

Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, общая сумма финансирования нацпроекта на 2021 год составит 4 130,7 млн рублей. В частности, 3 074,7 млн рублей выделены из бюджета республики.

Ремонтные работы в 2021 году по нацпроекту затронут 96,7 км дорог регионального значения. Еще 29,2 км дорог обновят в Набережночелнинском районе РТ и 5,6 км дорог в Нижнекамской агломерации.

Фото: realnoevremya.ru

В министерстве сообщили, что за два года реализации в Татарстане нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован 271 объект общей протяженностью 460,4 км. В частности, в 2020 году благоустроены 97 объектов протяженностью 254,6 км.

По итогам текущего года республика вошла в число 12 регионов России, показавших наилучшие результаты по нацпроекту.

Татьяна Демина