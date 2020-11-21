Татарстан вошел в список лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта

Татарстан признан одним из лучших регионов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Москве на «Транспортной неделе-2020» вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил награды субъектам страны, достигшим лучших показателей по осуществлению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список лучших попала и Республика Татарстан, сообщает НТР 24.

Фото: realnoevremya.ru

Хуснуллин сообщил, что нацпроект будет переформатирован в 2021 году. В его составе появятся два новых федеральных проекта — «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».

Ранее Миндортранс Татарстана отчитался о ремонте участка дороги на улице Патриса Лумумбы в Казани.



Ольга Плешкова