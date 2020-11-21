Новости общества

07:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан вошел в список лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта

01:22, 21.11.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Татарстан вошел в список лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан признан одним из лучших регионов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Москве на «Транспортной неделе-2020» вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил награды субъектам страны, достигшим лучших показателей по осуществлению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список лучших попала и Республика Татарстан, сообщает НТР 24.

Фото: realnoevremya.ru

Хуснуллин сообщил, что нацпроект будет переформатирован в 2021 году. В его составе появятся два новых федеральных проекта — «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».

Ранее Миндортранс Татарстана отчитался о ремонте участка дороги на улице Патриса Лумумбы в Казани.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем