От коронавируса умер народный артист Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце»

На 72-м году жизни от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — цитирует Заславского ТАСС. Заславский назвал Плотникова прекрасным актером.

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Плотников родился в 1949 году 1 апреля в городе Невьянске Свердловской области. Какое-то время Плотников работал в Свердловском ТЮЗе, затем перешел в Московский театр Сатиры, позднее — в театр Советской Армии (сейчас — ЦАТРА). Еще он играл в МХТ имени Чехова и в Театре под руководством Олега Табакова.

Дебют Плотникова на экране был в картине Ларисы Шепитько «Восхождение», а роль доктора Борменталя в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце» принесла ему особую известность.

Плотников был руководителем мастерской в ГИТИСе и профессором кафедры мастерства актера.

Маргарита Головатенко