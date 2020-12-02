Работодатели Татарстана стали реже упоминать коронавирус в вакансиях

Работодатели в Татарстане стали реже упоминать коронавирус в вакансиях. С середины марта по середину июля число упоминаний достигало 168, а за последние три месяца сократилось до 143. В целом по России за последние три месяца работодатели опубликовали 7,9 тысячи вакансий с упоминанием коронавируса, а с марта по июль — 4,6 тысячи. Об этом свидетельствуют данные сервиса для поиска работы и сотрудников hh.ru.



Чаще слова «ковид», «коронавирус» и «COVID» встречаются в сфере медицины и фармацевтики — как правило, работодатель набирает персонал для работы с носителями вируса. Еще эти слова можно встретить в вакансиях таких сфер, как «строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «транспорт», «продажи» и «рабочий персонал» — работодатели в них подчеркивают, что работа, несмотря на пандемию, осуществляется в обычном режиме и что организация соблюдает все нормы безопасности.

Фото: pixabay.com

Слово «карантин» в вакансиях по России в целом стало встречаться реже — весной количество упоминаний достигало 1,8 тысячи, а осенью уже сократилось до 5,9 тысячи. По Татарстану же, наоборот, упоминаний карантина стало больше — в марте — июне было 86 упоминаний, а в августе — ноябре — 97.

Упоминается карантин чаще в вакансиях для рабочего персонала, а еще для работников сфер транспорта и логистики, специалистов по продажам, ИТ-специалистов и производственников. Работодатель, как правило, сообщает о стабильной работе компании в период карантина и о готовности организации удаленного режима работы для сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Татарстане каждый четвертый работник спит менее шести часов в день.

Маргарита Головатенко