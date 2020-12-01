В Татарстане каждый четвертый работник спит менее шести часов в день

По шесть-восемь часов в будние дни спят 62% работников Татарстана. Каждый четвертый работник рассказал, что спит по четыре-шесть часов, а 1,6% опрошенных спят меньше четырех часов. Больше восьми часов в сутки спят лишь 8% Татарстанцев. Об этом говорится в исследовании сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.



В целом по России 22% опрошенных спят от четырех до шести часов, 0,9% — меньше четырех. Чаще всего меньше шести часов в день спят начинающие специалисты — 26%. Одновременно в этой категории опрошенных больше тех, кто может спать от восьми часов — 13%. Лишь 10% руководителей среднего звена и 11% глав организаций могут позволить себе спать более восьми часов в рабочие дни.

Фото: pixabay.com

Менее шести часов в день спят сотрудники служб безопасности — 37%, сферы туризма и ресторанов — 33% и юристов — 33%. Более восьми часов спят работники сферы «добыча сырья» — 19%, «наука и образование» — 17%, «искусство, развлечения, масс-медиа» — 16%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане каждый пятый работник за последние полгода брал больничный.

Маргарита Головатенко