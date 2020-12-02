Совфед одобрил закон об упразднении Конституционного суда в Татарстане

Фото: ks.tatarstan.ru (здание Конституционного суда РТ)

Совет Федерации одобрил закон об упразднении конституционных судов в регионах, в том числе Конституционного суда в Татарстане, с 1 января 2023 года. Изменения вносятся в ФКЗ «О судебной системе», сообщает «Интерфакс».



Законодательство приводится в соответствие с новой редакцией статьи 118 Конституции — в ней не упоминаются региональные конституционные суды как входящие в российскую судебную систему, пояснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Регионы получат право создавать конституционные (уставные) советы при региональных законодательных собраниях. Еще в законе предусмотрено право президента вносить в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателя, зампреда и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководства и судей кассационных и апелляционных судов.

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщала, что решение об упразднении конституционных судов в регионах уже принято.

Маргарита Головатенко