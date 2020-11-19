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Казанский Кремль: решение об упразднении Конституционного суда Татарстана уже принято

10:02, 19.11.2020 3
Казанский Кремль: решение об упразднении Конституционного суда Татарстана уже принято
Фото: ks.tatarstan.ru (здание Конституционного суда РТ)

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что решение об упразднении Конституционных судов в регионах уже принято. У республики есть время до 2023 года, чтобы эту работу завершить, что тоже немаловажно, отметила спикер.

А по поводу оценки работы Конституционного суда РТ и вопроса возможного его сохранения Галимова сказала, что в рабочую группу по данной теме входил представитель от Татарстана Фарид Мухаметшин, который и занимался этим вопросом.

Ранее Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов.

Конституционные суды есть в Татарстане, а также в Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Башкирии.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Давно пора, как упразднить выходной на 6 ноября. Сколько уже можно отдыхать?
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  • Анонимно 19 ноя
    Правильно, надо еще сами нац. республики упразднить.
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  • Анонимно 19 ноя
    Ой сколько чьих-то родственников на улице окажутся!
    А ведь их придется потом куда-то устраивать... в теплые кабинеты...
    Хотя на каждом заседании кричат, что нехватка рабочих профессий
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