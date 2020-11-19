Казанский Кремль: решение об упразднении Конституционного суда Татарстана уже принято

Фото: ks.tatarstan.ru (здание Конституционного суда РТ)

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что решение об упразднении Конституционных судов в регионах уже принято. У республики есть время до 2023 года, чтобы эту работу завершить, что тоже немаловажно, отметила спикер.

А по поводу оценки работы Конституционного суда РТ и вопроса возможного его сохранения Галимова сказала, что в рабочую группу по данной теме входил представитель от Татарстана Фарид Мухаметшин, который и занимался этим вопросом.

Ранее Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов.

Конституционные суды есть в Татарстане, а также в Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Башкирии.