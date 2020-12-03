Навыки будущего для школьников

Фото: Детский город "КидСпейс"

Как ребенку хорошо ладить с одноклассниками, легко заводить новые знакомства и всегда продуктивно выстраивать коммуникацию? Все чаще встречается термин soft skills. Это есть гибкие навыки, которые ежедневно помогают находить общий язык с разными людьми, решать жизненные вопросы и конфликтные ситуации. Гибкие навыки закладываются еще в детстве и развиваются в течение всей жизни.

Навыки, которые обеспечивают эффективное тесное сотрудничество, взаимодействие в команде и достижение успеха, необходимо развивать уже с младшего школьного возраста. Методологи Детского города «КидСпейс» совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан разработали программу информационно-игрового курса «Навыки Soft Skills». Так, у детей младшего школьного возраста в Казани появилась возможность бесплатно пройти этот курс.

«Ребята, в вашей жизни будет много историй, в которых вы сможете применять полученные знания и использовать навыки дружбы со всем миром, умение управлять эмоциями и становиться увереннее», — отметила в приветственном слове директор «КидСпейс» Елена Тихонова.

Цель курса — сформировать и проработать гибкие и жизненно важные компетенции, научить детей взаимодействовать в команде, достигать успеха. Программа курса сформирована таким образом, что обеспечивает развитие личности, мотивации и других важных навыков детей. Это и социально-коммуникативное, и познавательное, и речевое развитие.

Цель курса — сформировать и проработать гибкие и жизненно-важные компетенции, научить детей взаимодействовать в команде, достигать успеха

Занятия проходят в игровой форме. На первом занятии дети знакомятся с понятиями «эмоции», «эмпатия», «эмоциональный интеллект». На втором — отрабатывают умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять состояние человека. А на финальном — дети знакомятся с навыком «социальной адаптации», развивают в себе необходимые навыки и учатся преодолевать неуверенность в себе. После завершения основной части курса дети закрепляют полученные знания на станциях города профессий «КидСпейс».

Курс «Навыки Soft Skills» — это маленький, но важный шаг школьников к новым открытиям и личным успехам.

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