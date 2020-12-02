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Спикер Совета Федерации ушла на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом

10:44, 02.12.2020
Спикер Совета Федерации ушла на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом
Фото: council.gov.ru

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. Она продолжает работать в удалённом режиме, пишет RT со ссылкой на вице-спикера Андрея Яцкина.

Именно Яцкин проводит сегодняшнее заседание верхней палаты парламента вместо Матвиенко. Сама спикер находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов, передает «РИА Новости».

Сегодня также стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заболел коронавирусом.

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