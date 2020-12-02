В России может возникнуть дефицит игрушек к Новому году

В России накануне Нового года может возникнуть дефицит игрушек. Об этом сообщили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу (ФТС).

Дело в том, что из-за пандемии импортеры столкнулись с логистическими проблемами. Стоит отметить, что сейчас 71% игрушек на российском рынке — зарубежного производства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зарубежные производители, лидер среди которых КНР, ограничили производство в феврале, на протяжении еще нескольких месяцев заводы стояли. После того как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю, объяснила «Известиям» президент АИДТ Антонина Цицулина.



Организация предложила таможенникам ускорить пропуск продукции на границе. В Федеральной таможенной службе, в свою очередь, отметили, что сейчас нет проблем, которые связаны с ввозом и декларированием товаров для детей и подростков, если речь идет о добросовестных участниках внешнеторговой экономической деятельности.

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Татьяна Леухина