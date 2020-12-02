Глава ФСИН высказался о кол-центрах мошенников в колониях

Директор ФСИН Александр Калашников прокомментировал информацию о кол-центрах мошенников в колониях. Он подчеркнул, что за 9 месяцев в России зарегистрированы 76 тысяч мошенничеств с использованием мобильных телефонов.

«При этом, по данным МВД, на территории уголовно-исправительной системы в отношении нашего спецконтингента всего было возбуждено 119 уголовных дел», — заявил он в интервью RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе в Татарстане был арестован экс-начальник ИК-5 УФСИН России по РТ Малик Хуснетдинов. Ему инкриминируется получение взятки в 100 тысяч рублей за пронос заключенным колонии 11 мобильных телефонов.