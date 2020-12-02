Путин осадил губернатора Тюменской области, доложившего ему о росте доходов населения

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором и осадил его во время доклада о росте доходов населения в регионе.

«Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года», — приводит слова руководителя региона «РИА Новости».

Путин поправил губернатора: выросла номинальная зарплата, а вот реальные располагаемые доходы сократились.

Фото: kremlin.ru

Моор признал ошибку и согласился, что доходы населения ниже.

Путин отметил, что в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью «в целом на хорошем уровне».

Ранее президент уже призывал глав регионов заботиться о доходах населения.