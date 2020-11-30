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Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения России

15:07, 30.11.2020
Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал всех российских чиновников решить проблемы с динамикой роста доходов граждан страны.

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент обратил внимание, что государству необходимо «таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания».

Фото: kremlin.ru

По словам Путина, решению этого вопроса посвящена «многовекторная работа». В частности, создание новых рабочих мест, «в том числе за счет реализации инвестиционных проектов».

Ранее Путин попросил российских чиновников не снимать головные уборы из-за холода.

Татьяна Демина
Экономика
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