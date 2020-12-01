«Ак Барс» на выезде проиграл «Авангарду» в матче КХЛ
«Ак Барс» в гостях проиграл «Авангарду» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голами в составе омичей отметились Оливер Каски, Корбан Найт и Вилле Покка. Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец оформил второй шатаут подряд в матчах против казанского клуба.
Неделю назад «Ак Барс» с тем же счетом уступил омичам на выезде.
«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 — Каски (Найт, Буше, 1:24);
2:0 — (Гончаров, Зернов, 33:25);
3:0 — (Найт, Хохлачёв, 35:58).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым