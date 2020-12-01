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«Ак Барс» на выезде проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

20:00, 01.12.2020
«Ак Барс» на выезде проиграл «Авангарду» в матче КХЛ
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» в гостях проиграл «Авангарду» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами в составе омичей отметились Оливер Каски, Корбан Найт и Вилле Покка. Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец оформил второй шатаут подряд в матчах против казанского клуба.

Неделю назад «Ак Барс» с тем же счетом уступил омичам на выезде.

«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 — Каски (Найт, Буше, 1:24);
2:0 — (Гончаров, Зернов, 33:25);
3:0 — (Найт, Хохлачёв, 35:58).

Фото: vk.com/hcakbars
СпортХоккей
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