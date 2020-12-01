Глава Минздрава Татарстана пообещал разобраться с расформированием отделения психиатрической больницы
Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков встретился с медиками инфекционного отделения Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева.
Министр распорядился проверить, правильно ли начислялись сотрудникам «ковидные» выплаты, сообщает пресс-служба министерства.
Также Минздрав рассмотрит возможность сохранить коллектив отделения, поскольку в здании запланирован ремонт и руководство РКПБ планировало распределить сотрудников по другим отделениям больницы.
Ранее коллектив отделения записал обращение, в котором медики предположили, что их отделение расформировывают именно из-за нежелания платить прибавку за работу с пациентами, зараженными COVID-19.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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