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Глава Минздрава Татарстана пообещал разобраться с расформированием отделения психиатрической больницы

18:58, 01.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Минздрава Татарстана пообещал разобраться с расформированием отделения психиатрической больницы
Фото: tatarstan.ru

Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков встретился с медиками инфекционного отделения Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева.

Министр распорядился проверить, правильно ли начислялись сотрудникам «ковидные» выплаты, сообщает пресс-служба министерства.

Также Минздрав рассмотрит возможность сохранить коллектив отделения, поскольку в здании запланирован ремонт и руководство РКПБ планировало распределить сотрудников по другим отделениям больницы.

Ранее коллектив отделения записал обращение, в котором медики предположили, что их отделение расформировывают именно из-за нежелания платить прибавку за работу с пациентами, зараженными COVID-19.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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