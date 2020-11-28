Татарстан оказался в числе лидеров по строительству жилья для обманутых дольщиков

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстан опережает другие российские регионы по количеству строящегося жилья. В республике мало проблемных объектов, об этом рассказал директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

— Вы знаете, у нас гостил директор федерального фонда Константин Тимофеев, мы с ним обсуждали позицию Татарстана и то, как другие регионы ведут свою работу. И мы прекрасно поняли, что Татарстан опережает многие регионы, у нас мало проблемных объектов.

Сейчас в реестре фонда республики 15 домов, из них проблемных — 11. Для сравнения: в Московской области в этом году появилось 200 проблемных объектов, привел пример Новиков.



Ранее гендиректор федерального Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев отметил, что Татарстан — регион, где сейчас ситуация с долгостроями далека от критической.



Татьяна Леухина