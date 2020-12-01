Источник: сегодня ночью в Казани задержали поволжского душителя бабушек

Подозреваемого в серии убийств пенсионерок на территории Поволжья сегодня ночью задержали в Казани сотрудники угрозыска МВД Татарстана. Его геномная экспертиза совпала со следами преступника, которого на протяжении восьми лет искали по всей стране, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Задержанного зовут Радик Тагиров. В 2005 он был судим за незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), в 2009 году его осудили за кражу (ч.2 ст.158) и грабеж (ч.1 161). Расследованием дела занимаются сотрудники центрального аппарата Следкома по РТ.

В МВД Татарстана и Следкоме по РТ информацию не комментируют.

Напомним, на счету поволжского душителя не меньше 25 жертв, в том числе восемь — в Татарстане. В 2017 году представители ГСУ СК России представили подробный психологический потрет маньяка и просили помощи в его поимке за награду в 3 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».