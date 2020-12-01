Фурх, Емелин, Яшкин и Чехович — лучшие игроки ноября в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового месяца.

Среди вратарей в ноябре отмечен игрок минского «Динамо» Доминик Фурх. В последнем месяце он одержал 6 побед в 8 матчах команды, в одном из них оставив ворота «сухими». Всего Фурх отразил 93,6% бросков с коэффициентом надежности 1,98.

Лучшим защитником признан хоккеист «Авангарда» Алексей Емелин, набравший в 9 матчах 5 (1+4) очков при показателе полезности «+5».

Доминик Фурх, Алексей Емелин, Дмитрий Яшкин и Иван Чехович признаны лучшими игроками ноября в КХЛ! pic.twitter.com/tbax2gaYsp — КХЛ (@khl) December 1, 2020

У нападающих лучшим стал игрок московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Его команда одержала 7 побед в 11 матчах, в которых форвард набрал 12 (7+5) очков при показателе полезности «+6».

Лучшим новичком признан нападающий Иван Чехович из нижегородского «Торпедо». В 9 матчах своей команды он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+2».

Напомним, накануне КХЛ назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели.