Особый приз на фестивале «Наше время — Безнен заман» вручили команде «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Казани состоялся финал VIII ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». В этом году в конкурсе из-за высокого уровня подготовки творческих номеров был учрежден новый приз — кубок «Герои нашего времени». Его завоевала команда ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Нефтехимики отличились сразу в нескольких номинациях. Номер «Диалог у телевизора», представленный Дмитрием Матвеевым и Айнуром Хафизовым в «Минуте славы», занял первое место. Наивысшей награды удостоились также выступления в номинации «Музыка» — победу одержали татарский дуэт и мужской фольклорный ансамбль.

Высший пьедестал почета заняли также танцоры «Нижнекамскнефтехима», продемонстрировавшие хореографическую картинку «Тылсымлы урман». Визитка-презентация — тоже оказалась в числе лучших.

На сцене выступали простые слесари, лаборанты, электромонтеры и аппаратчики — яркие представители рабочих профессий. Таланты участников фестиваля отметил и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

— 155 предприятий и организаций приняли участие в этом фестивале — все это стало возможным благодаря поддержке профсоюзов, руководства предприятий. Удачная форма вовлечения в творческий процесс талантливой рабочей молодежи! — отметил глава республики.

Участникам команды-победительницы от «Нижнекамскнефтехима» вручили кубки и дипломы. Помимо этого, нефтехимики удостоились диплома от Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ, денежной премии от Правительства Татарстана и подарочного сертификата от Федерации профсоюзов РТ.

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