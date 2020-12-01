Верховный суд Татарстана оставил еще одного фигуранта дела о нападении на отдел полиции в Кукморе под арестом

Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу одного из шести подозреваемых в причастности к нападению на отдел полиции в Кукморе — Альфреда Гильмуллина. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Мера пресечения для Гильмуллина осталась такой же, он останется в СИЗО до 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РТ оставил в СИЗО четырех фигурантов дела о попытке теракта в Кукморе. Законным и обоснованным суд признал арест ранее судимого за терроризм бизнесмена Марата Замалиева. Не смогли оспорить решения о своем аресте еще трое фигурантов дела о покушении на теракт — Рифат Ахмадуллин, Раис Закиров и Рустам Маняпов.

Маргарита Головатенко