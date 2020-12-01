В Татарстане среди студентов распределили стипендии для отличников и победителей олимпиад

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных государственных стипендий РТ для аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных (в том числе военных) и имеющих аккредитацию частных образовательных организаций. Документ опубликован на сайте главы РТ. Там же можно посмотреть полный список тех, кто получит стипендии.

Стипендии получат 100 человек за «отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах». Стипендии назначены на 2020/2021 учебный год.



Ранее Минниханов утвердил список из 84 студентов вузов республики, которые будут получать стипендии президента РТ в этом учебном году.