Минниханов назначил президентские стипендии студентам вузов Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил список из 84 студентов вузов республики, которые будут получать стипендии президента РТ в этом учебном году.
Указ президента РТ подписан 17 сентября. Выплаты должны быть назначены с 1 сентября.
Среди получателей 50 студентов из Татарстана и еще 34 из других регионов России, следует из документа.
Поощрения коснулись студентов КФУ, КГМУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, Поволжской академии физкультуры и спорта, а также казанского филиала Российской академии правосудия.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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