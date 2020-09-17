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Минниханов назначил президентские стипендии студентам вузов Татарстана

12:41, 17.09.2020
Минниханов назначил президентские стипендии студентам вузов Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил список из 84 студентов вузов республики, которые будут получать стипендии президента РТ в этом учебном году.

Указ президента РТ подписан 17 сентября. Выплаты должны быть назначены с 1 сентября.

Среди получателей 50 студентов из Татарстана и еще 34 из других регионов России, следует из документа.

Поощрения коснулись студентов КФУ, КГМУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, Поволжской академии физкультуры и спорта, а также казанского филиала Российской академии правосудия.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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