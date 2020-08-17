Следком обнародовал детали убийства женщины на стуле у храма в Казани

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани следователи сообщили о раскрытии убийства 58-летней женщины, которую 14 августа нашли мертвой у храма на улице Сафиуллина. Тело покойной застыло сидящим на стуле, однако причиной смерти стал удар ножом, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



По предварительной версии, причиной убийства стал конфликт на 3 тысячи рублей между попрошайками у церкви. По подозрению в преступлении задержан 60-летний мужчина, что вместе с покойной на протяжении нескольких месяцев просил милостыню. Силовики полагают, что незадолго до 14 августа он поссорился с «напарницей», обвинил ее в краже 3 тысяч рублей у его подруги и потребовал больше не приходить за милостыней. Та не согласилась.

14 августа подозреваемый после употребления алкоголя проходил мимо храма на Сафиуллина, увидел там бывшую «напарницу» на стуле и совершил убийство, полагают в Следкоме.

Задержанный уже арестован.