ВТБ: татарстанцы в «черную пятницу» потратили на 70% больше, чем год назад

В «черную пятницу» жители Татарстана потратили на шопинг свыше 180 млн рублей, что на 70% превышает оборот прошлогоднего дня распродаж. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество покупок к прошлогодней «черной пятнице» выросло на 80% — до 107 тысяч.

Больше всего в этот день татарстанцы потратили на электронику и бытовую технику — свыше 61 млн рублей, что на 26% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в этой категории было проведено около 9 тысяч транзакций.

На втором месте по объему покупок оказалась косметика и парфюмерия — 33 млн рублей (рост в 2 раза к прошлогоднему), на третьем — товары для дома и ремонта на общую сумму 31 млн рублей (+64%). Рост показали практически все категории, за исключением продуктового ретейла.

«В этом году мы фиксируем рост спроса на покупки в «черную пятницу» по сравнению с прошлым годом. Снижение цен на популярные товары способствует реализации отложенного спроса населения и особенно актуально в нынешних условиях. Наибольшей популярностью традиционно пользуются товары для дома, fashion-категория, электроника и бытовая техника. При этом мы видим рост доли онлайн-покупок по сравнению с прошлым годом», — комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Оборот в популярных категориях товаров в «черную пятницу» по сравнению с предыдущей пятницей вырос в Татарстане на 29%, то есть в среднем распродажи стимулировали жителей региона потратить на треть больше, чем обычно. Максимальный эффект от маркетинговых акций наблюдается в категории автомобилей и сопутствующих товаров, где объем продаж вырос в два раза, чем неделей ранее, а одежда и обувь показала рост на 64%, электроника и бытовая техника — 60%.

Банк ВТБ (ПАО)



Партнерский материал