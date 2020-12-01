В Татарстане планируют возобновить арест пассажирских автобусов за нарушения

В Татарстане намерены возобновить реализацию проекта по аресту пассажирских автобусов за нарушения. Соответствующее обращение направили в правительство республики.

Наложение ареста на транспортное средство — эффективный способ борьбы с незаконными перевозчиками, отметил и. о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.

«Кабинет Министров Татарстана пошел нам навстречу, и мы заключили пилотное соглашение с учреждением «Безопасность дорожного движения» на определенный период. Эффективность этих арестов была очень высокой», — передает «Татар-информ» его слова.

Ведомство предложило продолжить реализацию проекта. Сейчас материалы находятся на рассмотрении. Рамазанов предположил, что практику возобновят с 2021 года.

Во время реализации пилотного проекта с мая по июль было арестовано восемь автобусов. Так, пять автобусов ездили без карты маршрута, у одного не было договора на страховку пассажиров. И еще два автобуса арестовали за нарушение лицензионных требований: они не были включены в реестр.

Вчера в Казани бригадира и механика ПАТП-2 привлекли к дисциплинарной ответственности за выход на линию трех автобусов с неисправным рулевым управлением. Водителей оштрафовали на 500 рублей, а автобусы поместили на спецстоянку.



Татьяна Леухина