В Казани на линии выявили три автобуса с неисправным рулевым управлением

В Казани бригадира и механика ПАТП-2 привлекли к дисциплинарной ответственности за выход на линию трех автобусов с неисправным рулевым управлением. Об этом рассказали в Ассоциации АТП РТ.

Сотрудники ГИБДД в ходе проведения рейда «Автобус» выявили на линии три автобуса с неисправным рулевым управлением. Водителей оштрафовали на 500 рублей, а автобусы поместили на спецстоянку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На предприятии МУП «ПАТП №2» провели свою проверку. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечен бригадир, он получил штраф в 15 000 рублей. Еще один штраф в 8 000 получил механик.

Техническая служба ПАТП отремонтировала автобусы. Сейчас они уже выпущены на линию.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани ГИБДД проверяет транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки.



Ольга Плешкова