В Казани на линии выявили три автобуса с неисправным рулевым управлением
В Казани бригадира и механика ПАТП-2 привлекли к дисциплинарной ответственности за выход на линию трех автобусов с неисправным рулевым управлением. Об этом рассказали в Ассоциации АТП РТ.
Сотрудники ГИБДД в ходе проведения рейда «Автобус» выявили на линии три автобуса с неисправным рулевым управлением. Водителей оштрафовали на 500 рублей, а автобусы поместили на спецстоянку.
На предприятии МУП «ПАТП №2» провели свою проверку. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечен бригадир, он получил штраф в 15 000 рублей. Еще один штраф в 8 000 получил механик.
Техническая служба ПАТП отремонтировала автобусы. Сейчас они уже выпущены на линию.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани ГИБДД проверяет транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым