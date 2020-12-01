В ПФР разъяснили порядок выплаты пенсии за декабрь и январь

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Пенсии за декабрь пенсионеры получат согласно стандартному графику. А сроки предпраздничной выплаты станут известны позже, заявили в Пенсионном фонде России.

В прошлом году эта дата стала известна позднее 20 декабря, передает «РИА Новости».

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Сегодня заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала, что пенсионерам, которые получают свои выплаты с 1 по 3 января, выдадут пенсии досрочно, в декабре.

Татьяна Леухина