Иммунолог объяснил, почему участникам испытаний вакцины от COVID-19 не следует сдавать тест на антитела

Фото: Ринат Назметдинов

Участникам испытаний вакцины от коронавируса не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела. Если это все же произошло, не нужно сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование, рассказал израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не повлияет на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые испытуемый заполняет в дневниках. Беркун считает, что это никак не скажется на репутации прививки.

Фото: realnoevremya.ru

Даже если участник испытаний узнает, что именно он получил — вакцину или плацебо, главное, чтобы об этом не узнал врач.

«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек», — передает «РИА Новости» слова Беркуна.

Качество вакцины проверяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.

Вчера американская компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина против тяжелых форм коронавируса эффективна на 100%.



Татьяна Леухина