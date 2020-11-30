Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев заразился коронавирусом
Депутат Государственной думы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола, экс-министр спорта РТ Марат Бариев заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал «Реальному времени».
Член нижней палаты парламента рассказал, что болеет уже вторую неделю.
Ранее «Реальное время» сообщало, что депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом.ОбществоМедицина Татарстан Бариев Марат Мансурович
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