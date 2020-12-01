В Роспотребнадзоре Татарстана сравнили пандемию ВИЧ и COVID-19

Начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова сравнила пандемии ВИЧ и коронавируса.

— Начало обеих пандемий сопровождалось отсутствием интереса к этим заболеванием. Каждый думал, что его эта инфекция на коснется никогда. ВИЧ появился на далеком Западе, COVID-19 появился в Китае. В результате мы наблюдаем широкое распространение инфекции по миру.

Исследования показывают: ВИЧ-инфицированные люди больше подвержены заболеванию COVID-19. Число заболевших коронавирусной инфекцией среди ВИЧ-позитивных в четыре раза больше, чем среди ВИЧ-негативных, отметила Борисова.

11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. Активной пандемией сейчас организация признает также вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его учредили в 1988 году в соответствии с решением ВОЗ и решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно по всему миру 1 декабря проходят мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о СПИДе и ВИЧ.

Татьяна Леухина