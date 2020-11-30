В Татарстане каждый пятый работник за последние полгода брал больничный

Каждый пятый работник Татарстана (21%) брал больничный за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные опроса службы исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru. Чаще всего больничный брали медработники, банковские служащие и специалисты производственной сферы.

В большинстве случаев выдача больничного не была связана с коронавирусом. Лишь 13% опрошенных указывали на то, что брали больничные из-за COVID-19: болели сами, контактировали с заболевшими или вернулись из страны с большим числом случаев коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что многие в полную силу или частично продолжали работу при выходе на больничный. Чаще так отвечали бухгалтеры, PR и ИТ-специалисты, а еще специалисты в сфере маркетинга и рекламы.

В начале ноября сообщалось, что в Казани увеличилось число водителей автобусов и кондукторов, ушедших на больничный. Еще месяцем ранее сообщалось, что из-за ухода врачей на больничные в Татарстане отмечается нехватка сотрудников.

Маргарита Головатенко