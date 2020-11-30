Авдонина: «Если мы сейчас пойдем на корпоративы, у нас будет рост заболеваемости»

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, в каком случае ожидается рост заболеваемости на новогодних праздниках:

«Если мы сейчас одномоментно пойдем на корпоративы и отпустим все меры профилактики, у нас будет рост заболеваемости... Потому что весь смысл наших мероприятий, которые мы проводили на протяжении всего года, во время корпоратива просто исчезнет... Корпоратив подразумевает, что все сотрудники, которые раньше работали изолированно и удаленно, соберутся в одном месте и будут контактировать. Из них, возможно, будут источники инфекции, и в этом случае заболеют не те люди, которые сидели в одном кабинете, а те, кто были на корпоративе. Это дополнительные риски, и если мы на них пойдем, то будем ожидать роста заболеваемости».

Замминистра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что Минздрав начал подготовку к новогодним каникулам:

«С точки зрения системы здравоохранения мы готовимся к новогодним праздникам, готовим сейчас дополнительные ресурсы, графики вывода работников на работу во время новогодних праздников. Но, безусловно, это должна быть ответственность со всех сторон. И общества, и системы здравоохранения. Здесь надо отнестись ко всему с должным вниманием и должной степенью понимания ситуации».