В Нью-Йорке ограничат доступ к главной рождественской ели города

Доступ к главной рождественской ели Нью-Йорка во время церемонии зажжения огней в этом году ограничат в связи с пандемией коронавируса. В каждой из трех зон на площади Рокфеллер-плаза перед елью смогут находиться одновременно не более четырех человек.

Кроме того, разрешенное время пребывания в этих зонах составит 5 минут, а места нужно будет бронировать заранее, рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Власти Нью-Йорка также решили на время праздников перекрыть движение наземного транспорта на участках Пятой и Шестой авеню между 49-й и 50-й улицами около Рокфеллер-плаза, передает ТАСС.

Церемония зажжения огней на ели будет транслироваться в прямом эфире вечером 2 декабря, напомнил де Блазио.