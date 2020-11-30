Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина на 100% эффективна против тяжелых форм COVID-19

Американская компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина против тяжелых форм коронавируса эффективна на 100%. В целом препарат показал эффективность на 94,1%, говорится в сообщении на сайте организации.

В исследовании американской вакцины приняли участие более 30 тыс. человек. Из них только 19 испытавших препарат впоследствии заразились COVID-19, но перенесли его в легкой форме.

Их тех, кто получил плацебо, заболели 185 добровольцев. В частности, 30 человек из них перенесли коронавирус в тяжелой форме.

Фото: pxhere.com

После успешного испытания вакцины Moderna подает документы на ее регистрацию в Америке.

Ранее британская компания AstraZeneca заявила о 70%-ной эффективности разрабатываемой ими вакцины от коронавируса.



Татьяна Демина