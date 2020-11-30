В Лаишевском районе РТ за несоблюдение антиковидных мер оштрафовали ресторан и закрыли магазин

В Лаишевском районе РТ за несоблюдение мер профилактики коронавируса на 50 тыс. рублей оштрафовали ресторан и приостановили деятельность продовольственного магазина. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По решению Лаишевского суда виновные лица должны устранить все нарушения антиковидных мер и выполнить все предписания Роспотребнадзора. Контроль за этим осуществляют специальные мобильные группы.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В пресс-службе муниципалитета отметили, что ежедневно в районе на соблюдение мер профилактики COVID-19 проверяют свыше 20 организаций и индивидуальных предприятий. Нарушителей привлекают к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Напомним, что с начала пандемии коронавируса Роспотребнадзор по РТ проверил 26 807 объектов, нарушения «антиковидных мер» были выявлены в 1 772. В ведомстве отметили, что доля нарушителей в республике растет.



Татьяна Демина