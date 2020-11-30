В Роспотребнадзоре Татарстана сообщили о введении ограничений на катках и лыжных базах

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции сообщила, что на катках и лыжных базах введут ограничения по количеству посетителей. Это коснется только зоны покупки билетов и раздевалок, где могут образовываться очереди.



Ранее на стадионе «Трудовые резервы» жители Казани сняли на видео огромную очередь на каток. Не менее сотни человек толпятся в холле стадиона, ожидая выхода на каток, у многих или приспущены маски, или их нет вовсе.

«Есть факты, обращения граждан поступают о большом скоплении людей в холле или в коридоре, или в зоне касс, где продаются билеты. Сегодня у нас по «Трудовым резервам», вот та заметка, которая прошла в СМИ, она у нас тоже в работе. И мы решили, что выдадим все предписания этим учреждениям, у которых есть лыжные базы, катки, именно по ограничению лиц, которые пользуются этими услугами непосредственно в части приема, зон касс, мест, где можно переодеться. Будем рекомендовать предварительную электронную запись, либо приобретение электронных билетов», — отметила Авдонина.

Она сообщила, что ведомство будет рекомендовать ввести предварительную электронную запись.