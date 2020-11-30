В Иннополисе представили робота-дезинфектора, разработанного за 20 млн рублей

Фото: Лина Саримова

В больнице Иннополиса прошла презентация робота от одного из резидентов местной особой экономический зоны. Там представили робототехнический комплекс MedBot М-304 для дезинфекции помещений от компании ООО «Робософт».

Робот на колесной платформе с излучателями для проведения дезинфекции помещений может автономно передвигаться по больницам, гостиничным комплексам и местам массового скопления людей. Он дезинфицирует помещения ультрафиолетовыми облучателями.

Фото: Лина Саримова

«Мы разработали такое решение, когда в отсутствие людей робот-дезинфектор, спокойно проезжая по помещениям в автономном режиме, дезинфицирует поверхность. Пять минут уходит на то, чтобы дезинфицировать 20 кв. метров. На помещение 2 000 кв. метров уйдет пять часов. Без подзарядки робот может находиться шесть часов», — рассказала исполнительный директор компании Регина Цыганкова.

На разработку техники потратили 20 млн рублей. Стоимость одного робота составляет 950 тысяч рублей. Сообщается, что на робота уже есть предзаказы от ряда арабских стран, Турции, Германии, Франции. Однако первым делом роботы появятся в российских поликлиниках.

В 2021 году планируется сборка 300 таких роботов в Иннополисе. Сборкой и запуском робототехнических комплексов MedBot М-304 будет заниматься компания «Робософт».



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Ольга Плешкова