В Минздраве РФ спрогнозировали спад количества тестирований на ВИЧ из-за коронавируса

Фото: Илья Репин

Помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова заявила, что в России ожидается снижение охвата тестированием населения на наличие ВИЧ-инфекции. По ее словам, это связано с пандемией коронавируса.

«В период коронавирусной инфекции рассматривают такие наиболее болевые точки: снижение количества тестирования, потому что действительно допуск в медицинские организации, он становится ограниченным», — цитирует ТАСС Габбасову.

Еще одной проблемой, возникшей на фоне пандемии в России, в Минздраве назвали «охват лекарственной терапией» для ВИЧ-инфицированных. Габбасова отметила, что на сегодняшний день все пациенты с ВИЧ получают необходимые препараты благодаря централизованным закупкам лекарств.

Фото: Илья Репин

В ведомстве отметили, что Россия имеет преимущество в вопросе лечения ВИЧ-инфицированных по сравнению с другими странами благодаря развитой инфраструктуре: центры ВИЧ/СПИДа, волонтерские и прочие некоммерческие организации, помогающие людям с этим заболеванием.

Напомним, что в Татарстане заработала горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Татьяна Демина