Все вузы Москвы и Петербурга перевели «на удаленку»

Фото: wikimedia.org Рустам Абдрахимов

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Также на дистанционный формат обучения перешли вузы в российских регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Москве коронавирус выявили ещё у 6 511 человек, в Петербурге — у 3 691 пациента.

В середине ноября замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что в вузах Татарстана достаточно уже введенных ограничительных мер, поэтому переводить вузы «на удаленку» никто не собирается.



Татьяна Леухина