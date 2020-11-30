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Все вузы Москвы и Петербурга перевели «на удаленку»

12:56, 30.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Все вузы Москвы и Петербурга перевели «на удаленку»
Фото: wikimedia.org Рустам Абдрахимов

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

Также на дистанционный формат обучения перешли вузы в российских регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Москве коронавирус выявили ещё у 6 511 человек, в Петербурге — у 3 691 пациента.

В середине ноября замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что в вузах Татарстана достаточно уже введенных ограничительных мер, поэтому переводить вузы «на удаленку» никто не собирается.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина
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